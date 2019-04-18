شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مساء اليوم الخميس، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالي مدينة القليوبية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والتي دارت حول فضل شهر شعبان قائلًا: "إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة، وكان يكثر فيه من الطاعات حتى لفت ذلك نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين".

مشيرًا إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، في الأوامر والنواهي، في المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج.

واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد القادر ابو سريع، وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية في حب رسول الله.