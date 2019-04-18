قال النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، وأمين عام اتحاد عمال مصر، إن التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب مهمة للغاية، وتساهم بشكل كبير في استقرار الوطن، مؤكدًا أن العُمال سُعداء جدًا بهذه التعديلات كونها أعادت تمثيلهم بشكل مناسب في البرلمان.

وأضاف وهب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى ضمن التعديلات الدستورية أمر هام للغاية، كون أن العمال سيمثلون في هذا المجلس باعتبارهم خبراء في العديد من المجالات.

وأوضح: "التعديلات الدستورية تعني الاستقرار وتمنح تمثيل مكافئ للعمال والفلاحين في كافة المجالس سواء المجالس النيابية أو مجلس الشيوخ"، مناشدًا الشعب المصري بضرورة المشاركة بكثافة في تلك الفعاليات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.