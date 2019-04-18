قال اللواء أركان حرب محمد عبدالحي رئيس مجلس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان ينتج 35 كيلو جرام من كل متر مربع مزروعين طماطم، مشيرا إلى أن الطماطم تخرج بأعلى جودة.

وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء الخميس، أن استهلاك المياه في المشروع تقل بنسبة 60 إلى 70% عن الزراعة في الحقول المفتوحة، حيث يتم توفير الظروف الطبيعية اللازمة للمحاصيل، مشيرا إلى أنه يوجد وحدة أرصاد جوية بالمشروع تقيس درجة الرطوبة والحرارة وتحدد كمية المياه والسماد اللازمة للنبات.

وتابع أن المشروع ساهم في توازن أسعار الطماطم في الأسواق، ومصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطماطم، وأصبحت تُخرج بعض الكميات إلى السوق الأوروبي، وللمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الدول العربية لديها شروط قاسية في اختيار المنتجات التي تستوردها.