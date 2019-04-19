برلماني: تعديلات الدستور تعيق الخونة والعملاء الوصول لحكم مصر مرة أخرى

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي اُجريت على دستور 2014 لا تهدف لتجميل شخص بعينه، كما ادعى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مناشدًا الشعب المصري بالنزول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلًا :" انزل احمي بلدك التي تتعرض لحرب من الداخل والخارج، احرص على بلدك وانزل شارك، العالم كله بيبص عليك".

وأضاف "رفعت"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن جميع المواد التي تم وضعها في الدستور ليست عشوائية، وتم تعديلها لتظل مصر قوية وثابتة، موضحًا أن تعديلات الدستور تجعل مصر قوية وثابتة حتى في أصعب الظروف.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب و كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، مشيدًا بالمادة التي تنص على حماية الجيش المصري مدنية الدولة، كما تُعيق الخونة والعملاء الوصول لحكم مصر مرة أخرى.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.