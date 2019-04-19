اختتمت محافظة أسيوط احتفالاتها بعيدها القومي، بحفل كرنفالي وحفل زفاف جماعي لـ20 عريسا وعروس من أبناء المحافظة، وتكريم اثنين من المحافظين السابقين، هما اللواء نبيل العزبي، واللواء السيد البرعي، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية والشبابية، باستاد أسيوط الرياضي بمدينة الأربعين.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء نبيل العزبي واللواء سيد البرعي محافظا أسيوط الأسبقين، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والعقيد الدكتور أحمد قدري أبو حسين بقطاع الأمن الوطني، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ونبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والدينية وأعضاء مجلس النواب والمئات من المواطنين.

بدأت الاحتفالية بعرض لطابور الفرق المشاركة ومجموعات رمزية لطلاب الكشافة والشباب والرياضة ومدارس التعليم الفني والتمريض، وفرق الكاراتيه والفنون الشعبية، وطلاب الجامعة حاملين الأعلام والرايات وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فقرات الحفل بفقرة الوحدة الوطنية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والأب عاموس نائبا عن الأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط.

تلى ذلك بعض العروض الفنية والرياضية لطلاب مدارس التربية والتعليم والشباب والرياضة والأطفال، ثم استعراضات فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، وفقرات التنورة والتحطيب وعروض رياضية لمختلف الرياضات والألعاب لطلاب كلية التربية الرياضية، ثم فقرة حفل الزفاف الجماعي، اتبعت بفقرات غنائية للمطرب الشاب الفنان حسام فؤاد من فناني جامعة أسيوط، ثم صافح قيادات المحافظة العرسان والتقطوا الصور التذكارية معهم.

وأشاد محافظ أسيوط، خلال كلمته، بالتتمية التى تشهدها البلاد وخاصة تنمية الصعيد التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوص بالقرى الأكثر احتياجا بقطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة، مشيرا إلى أهمية المشاركة السياسية داعيا جموع الشعب المصري وأهالي أسيوط بصفة خاصة بالنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

في نهاية الاحتفالية تم تكرم محافظا أسيوط الأسبقين اللواء نبيل العزبي، واللواء السيد البرعي، ثم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ومنحوا درع المحافظة تقديرا لجهودهم في النهوض بكافة قطاعات المحافظة، ودعم مسيرة التنمية.

كما تم تكريم عمداء كليات التربية النوعية والفنون الجميلة والمخرج المسرحي للاحتفالية محمد جمعة، ومدير هيئة تنشيط السياحة ورؤساء مراكز أبوتيج والبداري، ومنحهما وسام المحافظة، فضلا عن تكريم الفائزين فى مسابقة الاحتفالية من الشباب والأطفال المتميزين ومنحهم الأوسمة التذكارية، ومنح قائد المنطقة الجنوبية الدرع التذكاري لمحافظة أسيوط تقديرا لجهوده في استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، وإعادتها كعاصمة للصعيد.