قال السفير جمال متولي، سفير مصر في ماليزيا، إن الإقبال من المواطنين المصريين في الساعات الأولى من التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، كان جيد جدًا مقارنة بعدد الجالية المصرية، بعد أن استعدت اللجان وتهيأت لاستقبال الناخبين.

وأضاف "متولي" لـ"الوطن"، أنه توقع أن يكون الإقبال أقل في الساعات الأولى من اليوم، لانشغال المواطنين في العمل، ولكن حدث العكس وحضر المصريين بأعداد كبيرة.

وأوضح سفير مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الناخبين في الفترة ما بين السادسة إلى التاسعة مساءً، كما تتزايد الأعداد في يوم الأحد، الإجازة الرسمية في ماليزيا.

وأرجع سبب التوافد المصري الكبير إلى ما تقوم به الصحف والقنوات المصرية من جهد، في توعية المصريين في الخارج بطبيعة ونصوص التعديلات الدستورية، وهو ما خلق حالة من الوعي لدى الجالية، واأصبح لديهم رؤية وفكر.

وأشار "متولي"، إلى أن التجارب السابقة للانتخابات والتصويتات، رسخت لدى المواطن المصري الرغبة في أن يكون فعالًا، وهو ما يراه انعكاسًا طبيعيا للمارسة السياسية.

وتابع: "المواطن المصري أصبح شريكا في الحكم ويختار مصيره بيده، وأتوقع مع مرور الوقت أن تزداد ثقافة المشاركة وتزدهر".

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، (11 مساء) الخميس (18 أبريل) و(12 صباحا) من الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 أبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.