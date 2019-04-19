يتوج الهولندي، طوماس ميلو، 70 عامًا، دأب 5 سنوات متواصلة بحصوله على الإجازة من خلال مشروعه "مصحف مسقط"، ليصبح بذلك أول مصحف في العالم يتم ترميزه وبرمجته إلكترونيًا عن طريق التصوير النجمي، بحيث يكون كل حرف وكل حركة في القرآن الكريم مبرمجًا رقميًا ليتوافق مع الشبكة العالمية دون الحاجة إلى برنامج مشغل أو مستعرض، ويتميز باحتوائه خطوط النسخ الموافقة للرسم العثماني، كما يتيح خاصية العرض التفاعلي مع القارئ.

ويعد حصوله على الإجازة من الأزهر الشريف حدثًا فريدًا، حيث لم تقتصر على الحفظ والدراسة كالمعتاد بل يدعم المستشرق المتخصص في رقمنة الحرف العربي مشروعه بالبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا، وفنون التصميم.

وأعلن ميلو عن اكتمال المشروع أمس، خلال فعالية "مصحف مسقط" بحضور عدد من أساتذة الخطاطين، ومصممي ومطوري الخطوط الطباعية، ومصممي ودارسي الجرافيك، الفعالية التي نظمتها مبادرة "القلم"، المهتمة بنشر فنون الخط العربي وتطبيقاته، وذلك ضمن برنامج "أصيل" وهو تعاون هولندي- مصري يستهدف إعادة ربط النص العربي بجذوره التاريخية وإيصاله بشكل متكامل إلى المستقبل الرقمي.