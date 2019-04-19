أكد النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حرص المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة الفعالة، باليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رسالة واضحة لكل المغرضين وأصحاب دعوات المقاطعة المشبوهة الذين يسعون للنيل من الوطن واستقراره، وتأكيد على مشاركاتهم بكل فعالية لأداء واجبهم الوطني.

وأضاف "العمدة" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن الشعب المصري بمختلف فئاته دائما ما يكون حاضرا، في كل المناسبات الديمقراطية للتعبير عن وجه نظره بكل حرية وديمقراطية، وهذا ما حدث اليوم من قبل المصريين المقيمين بالخارج الذين توافدوا على مقار السفارات حيث اللجان الانتخابية، للقيام بدورهم الوطني وحقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء، وهو ما يؤكد إدراكهم للتحديات التي تمر بها البلاد.

وأشاد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتنسيق القائم بين وزارة الهجرة، ووزارة الخارجية، من أجل تعزيز المشاركة من قبل المصريين بالخارج والتوعية بالتعديلات الدستورية، والتغلب على كل الإشكاليات التي تواجه الناخبين، عبر غرف العمليات القائمة بكل وزارة، والتعامل مع أي مشكلة والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وأيضا فعالية غرفة العمليات بوزارة الهجرة المجهزة بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وتطرق العمدة بحديثه نحو المشاركة الفعالة من مختلف الفئات من المصريين بالخارج، وخاصة المرأة المصرية، حيث شهدت عملية الاستفتاء إقبالاً كثيفًا منها، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة، مؤكدا على أن المرأة المصرية بالخارج دائما ما تحرص على المشاركة في كل المحافل الوطنية في صور مبهجة، إيمانها بدورهن وحقهن الدستوري، فضلا عن رغبتهن في المساهمة في رسم مستقبل أفضل، مؤكدًا على أن الشباب وكبار السن لهم دور كبير أيضا في المشاركة الفعالة.

ولفت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن المشاركة بالاستفتاء واجب وطني ولابد أن تكون المشاركة بصورة أكبر غدا بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى مدار الأيام الثلاثة، من أجل أن نعكس الصورة الديمقراطية عن مصر الجديدة، مشيرا إلى أن التعديلات تدعم سير مصر نحو بناء وطن حقيقي واستقرار سياسي وديمقراطي واقتصادي لتصبح مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.