أعلن 305 أطباء يعملون في مستشفيات بشمال المغرب استقالتهم وذلك في رسالة جماعية وجهوها إلى وزارة الصحة احتجاجا على ظروف عملهم، وفق ما علم الجمعة من مصادر متطابقة، وبرر هؤلاء الأطباء الأعضاء في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استقالتهم بـ"الأوضاع الكارثية" لقطاع الصحة.

وجاء في الرسالة التي أرسلت، أمس الخميس من النقابة إلى الإدارة المحلية للصحة في طنجة (شمال) ونشرتها الجمعة وسائل إعلام محلية، أن هذه الأوضاع "لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور"، وأكد المدير الإقليمي للصحة في طنجة وتطوان والحسيمة (شمال) عفيفي إكرام "تلقينا طلب الاستقالة الجماعية التي تندرج ضمن سياق مطلبي".

وتابع لكن "هذه الاستقالة لا أساس لها قانونيا لأنه يتعين على كل طبيب أن يقدم استقالته بشكل أحادي" لتكون قانونية، وأوضح المسؤول أن الأطباء المستقيلين جماعيا الذين يطالبون بتحسين الأجور وينددون بتدهور ظروف العمل بسبب نقص الموارد البشرية، "يواصلون العمل".

وأضاف أنهم ينتظرون "رد الوزارة" التي هي "منخرطة في العملية من خلال لجنة متابعة لإيجاد حلول ملموسة".

وكان أكثر من 200 طبيب في القطاع العام أعلنوا العام الماضي استقالتهم للأسباب ذاتها، في وقت يتميز فيه نظام الصحة المغربي بـ"نقص في العاملين" و"فوارق عميقة جغرافية واجتماعية واقتصادية"، بحسب منظمة الصحة العالمية.