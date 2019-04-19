قُتِل شخص وأصيب آخرون في الكونغو الديمقراطية، أثر هجوم على أحد المستشفيات الواقعة في مركز انتشار مرض الإيبولا بالبلاد، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف جيبريسوس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهجوم وقع في مدينة بوتمبو شرقي الكونغو، وأفادت الشبكة بأن وزارة الصحة الكونغولية أكدت وقوع الحادث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتضح حتى الآن هوية منفذ الهجوم.

يُشار إلى أن جهود التعامل مع انتشار الإيبولا تعيقها العديد من الهجمات الدموية على المراكز الصحية في بوتمبو ومناطق أخرى.