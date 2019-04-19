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"شارك وقول نعم".. هاني شاكر يُعيد طرح أغنية حول الاستفتاء على الدستور

"شارك وقول نعم".. هاني شاكر يُعيد طرح أغنية حول الاستفتاء على الدستور

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رئيس البرلمان: الدستور المصري "جامد".. ومراحل تعديله معقدة ومركبة

غدا.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات

غدا.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات

تامر أمين عن خسارة الأهلي من بيراميدز: "خبطتين في الرأس توجع"

تامر أمين عن خسارة الأهلي من بيراميدز: "خبطتين في الرأس توجع"

انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء

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كرم جبر: يجب تدقيق أخبار الاستفتاء مع الهيئة العليا للانتخاب قبل نشرها

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خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

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