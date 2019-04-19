أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الجمعة، عددًا من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، وتم تكليف عبدالماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، يوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء كل من عمر أحمد محمد من منصب النائب العام، وهشام عثمان صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة، وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيد أحمد محمود لتسيير مهام النائب العام.