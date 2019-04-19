انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء

اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية

انتهى اليوم الأول من عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في غالبية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية، وشهدت عملية الاقتراع اليوم الجمعة إقبالاً من العديد من المصريين الذين توافدوا على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة خاصةً في دول الخليج.ومن المتوقّع استمرار توافد المواطنين يومي غد السبت 20 أبريل، وبعد غد الأحد 21 أبريل باعتبارهما عطلة نهاية الأسبوع في أنحاء مختلفة من دول العالم.

وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد، ويحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.