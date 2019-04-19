بعد دقائق من فتح السفارة المصرية في ويلينجتون، أبوابها للجالية المصرية المقيمة في نيوزيلندا، أدلت السيدة منار الحسيني بصوتها في صناديق الاقتراع، لتصبح بذلك أول سيدة مصرية تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري.

ورأت منار الحسيني، أن المصريين في الخارج يجب أن يكون لهم رأي في أي استحقاق انتخابي أو أي أحداث وتطورات في وطنهم الأم.

وأضافت في حوارها لـ"الوطن"، أنها شاركت لأن هذا حقا قبل أن يكون واجبها، وصوتها لابد أن يكون داخل الصندوق.

وإلى نص الحوار..

- ما شعورك كأول سيدة مصرية تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية؟

سعيدة للغاية كوني أول سيدة مصرية تدلى بصوتها بعد دقائق قليلة من بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أقيم في نيوزيلندا والتي تعتبر أول دولة تجرى فيها عمليات التصويت بين جميع السفارات المصرية حول العالم.

- ما رأيك في تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2017 عاما للمرأة المصرية؟

اعتبرها لفتة جميلة، والمرأة بوجه عام والمرأة المصرية بشكل خاص تستحق يوميا أن يتم تخصيص عيا لها.

- كيف ترى أهمية المشاركة للمصريين في الخارج في الاستحقاقات الدستورية كالانتخابات والاستفتاء؟

أرى أن المصريين في الخارج يجب أن يكون لهم رأي في أي استحقاق انتخابي أو أي أحداث وتطورات في وطنهم الأم، والمشاركة من الجاليات المصرية في الخارج حق وواجب.

- ما رأيك في زيادة كوتة المرأة في مجلس النواب؟

لدي وجهة نظر خاصة بالنسبة لكوتة المرأة، حيث أرى أن الفوز يكون للأصلح بعيدا عن تخصيص كوتة، فهذا النظام بالنسبة لي هو الأفضل، لكن في ظل مجتمعاتنا الشرقية ومن بينها مصر فالكثير لا يؤمن بدور المرأة المصرية حتى النساء أنفسهن، حينما تشعر المرأة في مصر بالمرض تذهب إلى طبيب رجل اعتقادا منها أنه أكثر كفاءة، لكن في هذا الوضع فتكون الكوتة أمرا مهما.

- لماذا حرصت على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

شاركت لأن هذا حقي قبل أن يكون واجبي، وصوتي لابد أن يكون داخل الصندوق.

- إلى أي مدى يشعر المواطن المصري المقيم في الخارج بجهود الدولة في تطوير البعثات الدبلوماسية والاهتمام به؟

بعثات مصر في الخارج تطورت بصورة مذهلة والجالية المصرية في نيوزيلندا تشهد بهذا التطور الملموس على أرض الواقع.