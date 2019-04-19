بفيديو جديد، عاود علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، هجومه على الإعلاميين عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر". الفيديو الذي نشرته نجل "المخلوع" منذ ساعات كان هذا المرة للإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، وزيلّه بتعليق: "احترنا معاك.. مرة تقول إن بعد البلاغ اللي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ ومنع الهروب! ولما سألك يعنى كان فعلاً في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعًا! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي إن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة! وأخرتها معاك!".

احترنا معاك????مرة تقول ان بعد البلاغ الى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك و الاسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب !ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك انه يهرب؟ اجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي ان النيابة امرت بانزالنا من الطائرة! واخرتها معاك ! pic.twitter.com/5303wMeZ72 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 19, 2019

و"علاء" دخل العالم الافتراضي منذ أشهر، مستخدمًا موقع التدوينات القصيرة للرد على متابعيه والذين يحاولون الاطمئنان على صحة والده، لكن هدوءه ورده "الشيك" على متابعيه لم يدم طويلًا، حيث دخل في معارك مع الإعلام والإعلاميين، كان من بينها أيضا صدامه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث نشر "علاء" مقطع فيديو يبرز تناقض تصريحات "أديب" حول أسرة الرئيس الأسبق، قبل وبعد التنحي. الأمر الذي رد عليه "أديب" خلال برنامجه المذاع على فضائية إم بي سي بالقول: "اللي يهاجمني ههاجمه" و"اللي يقربلي هقربله واللي يهاجمني ههاجمه، ولو أنا سايبك يبقى مش معنى كده إني خايف منك".

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وقبل يومين نشر "علاء" فيديو مقطع للإعلامي يوسف الحسيني، يتحدث فيه عن عائلة "المخلوع"، مختتمًا الفيديو بمقطع من فيلم للفنان الراحل إسماعيل يس، ثم تعليق للإعلامي إبراهيم عيسى يقول فيه: "كلام فارغ وهراء طازج ولا مُدقق ولا مُحقق".

خمسة فرفشة من اكاذيب السرك الاعلامى????‍(هل تغامر هذه المؤسسة الصحفية العريقة بسمعتها مقابل هذه الهرتلة ) استحالة (هو الناس تكتب حاجة زى كده وهى بتهزر ) معجب بالثقة التى يتحدث بها أستاذ "أتعهد" فيلسوف عصره وهو عمال يهبد ويتعهد! حقاً إنهم أصحاب ميثاق شرف! pic.twitter.com/oR8CjLeB98 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 16, 2019

وأرفق "علاء" تعليق على الفيديو قال فيه: "خمسة فرفشة من أكاذيب السرك الإعلامي...... معجب بالثقة التي يتحدث بها أستاذ "أتعهد" فيلسوف عصره وهو عمال يهبد ويتعهد! حقًا إنهم أصحاب ميثاق شرف!".

معارك نجل الرئيس الأسبق لم محصورة في مواجهته شخصيات إعلامية، ففي 2018، انتقد علاء مبارك، وسائل الإعلام، قائلا: إنها "افتقدت ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي منذ 2011"، وكتب عبر حسابه بـ"تويتر": "الموضوع مش BBC بس، جزء كبير من الإعلام افتقد منذ 2011 إلى الضمير المهني وميثاق الشرف الصحفي، بنشر الأكاذيب والشائعات لتضليل الناس وتشويه الرموز".

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كما طالب حينها، بمعاقبة من ينشرون الأخبار الكاذبة، قائلا: "لا بد من محاسبة كل من ينشر أخبارًا كاذبة، حتى يستعيد الإعلام مصداقيته وحضوره المعنوي المشهود".

ومؤخرا طالب نجل مبارك محاسبة صحيفة قومية، بسبب حوار صحفي مع المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، لمجرد حديثه عن أموال مبارك. وكتب حينها: "أنذرت الهيئة الوطنية للصحافة مجلة حريتي على نشر صور لفنانين على خلفية الإساءة لمصر، وتواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوقيع الجزاءات حرصا على إرساء القيم السلوكية والمهنية وميثاق الشرف الصحفي، أليس نشر خبر كاذب كهذا مخالف للقانون! ويستوجب الإنذار أو حتى المساءلة!"، مشيرا إلى ما نشر عن أموال والده.

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