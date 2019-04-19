محافظ البحيرة: المشاركة في الاستفتاء واجب ديني

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد بمدينة المحمودية، لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بحضور حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب بالدائرة، وأكثر من 5 آلاف مواطن ومواطنة.

وأكد، في كلمته خلال المؤتمر، أن المحافظة بكل مراكزها ومدنها، أنهت استعداداتها، لبدء فعاليات الاستحقاق الدستوري واستقبال المصوتين بلجان الاستفتاء، غدا، لرسم خارطة الطريق نحو استقرار الوطن والنهوض به و"لكي نثبت للعالم كله إرادة المصريين القوية".

ووجه بضرورة خروج المواطنين، للإدلاء بأصوتهم كواجب ديني ووطني، وأن يتكاتفوا أمام صناديق الاقتراع، ليظهروا مصر أمام العالم كتجربة ديمقراطية فريدة ورائدة يحتذي بها الجميع.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أهمية كل صوت انتخابي في تحديد المصير والظهور بالمحافظة بالشكل اللائق، مشيدا بالحماس الذي لمسه بين جموع المواطنين، داعيا إلى ترجمة هذا الحماس إلى نسب تصويت عالية تتسابق إليها جميع مراكز المحافظة.

وتفقد المحافظ ترافقه سلوى ذكي، رئيس مدينة المحمودية، لجان مدرسة المحمودية الثانوية بنين ومدرسة المحمودية الإعدادية الجديدة ومدرسة بنات العطف الابتدائية ومدرسة المحمودية الإعدادية بنات، حيث اطمأن على إنهاء التجهيزات بكل لجنة وتمام جاهزيتها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.