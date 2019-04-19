قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النسبة الكبيرة من المجتمع المصري من الشباب، كما أن ذوي الإعاقة في مصر يتجاوز عددهم الـ 10 ملايين شخص، فكان لا بد من الاهتمام بتمثيلهم في الحياة السياسية بمجلس النواب، في التعديلات الدستورية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة "الحياة"، أنه جرى الاهتمام في التعديلات الدستورية على تمثيل المصريين في الخارج، حيث إن غالبية دول العالم تعمل على تمثيل عدد من مواطنيها في الخارج في مجالس النواب والشيوخ مثل تونس والجزائر والمغرب وفرنسا.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان لا بد في التعديلات الدستورية التأكيد على تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب، مؤكدًا أن النص على وجود تمثيل ملائم لبعض الفئات في البرلمان جاء إنصافًا لهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.