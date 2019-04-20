دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

مع انطلاق اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، اكتظت السفارات والقنصليات المصرية في مختلف البلدان بالمصريين المغتربين للإدلاء بأصواتهم، في صورة تحولت في معظم الأحيان إلى أجواء احتفالية وكرنفالية.

الأجواء الاحتفالية لتصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية، زينتها صور الأطفال الذين حضروا رفقة آبائهم وأمهاتهم في مشهد يبدو كاحتفالية كبيرة أو أحد أيام الأعياد والمناسبات السعيدة التي تعودت الأسر المصرية على الاحتفال بها.

ففي السفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ظهر الأطفال في عدة مشاهد، مشاركين آباءهم في عملية التصويت، والفرحة بالمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، حيث ظهر الأطفال بجوار الصناديق، مرافقين لآبائهم وأمهاتهم، كما ظهر بعض الأطفال حاملين لافتات تؤيد التعديلات وأعلام مصر.

وداخل السفارة المصرية بعمّان في المملكة الهاشمية الأردنية، سادت الأجواء الاحتفالية بين المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي حضر من خلالها الأطفال، مداعبين ن"البلالين" التي كانت تزين السفارة.

وفي الكويت لم يكن الأطفال غائبون عن المشهد الاحتفالي الكرنفالي للمصريين داخل السفارة، حيث ظهر أصغرهم على الإطلاق محمولًا على أيدي والده الذي حرص على الحضور إلى السفارة مصطحبًا زوجته وحاملًا طفله، ليكون أصغر من سجل حضوره في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء.

وفي المملكة العربية السعودية، حرصت إحدى المصريات على اصطحاب أطفالها الثلاثة معها إلى السفارة المصرية في الرياض خلال تصويتها، ليكونوا شاهدين على الاستحقاق الديمقراطي، وذلك على الرغم من حرارة الجو.

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.