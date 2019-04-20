قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن الإقبال في اليوم الأول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج جيد، لافتا إلى أن الشباب كان صاحب النسبة الأكبر من الحاضرين.

وأضاف نصر، خلال مداخلة ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على شاشة "صدى البلد"، أنه يتوقع زيادة الإقبال يومي السبت والأحد كونهما عطلة الأسبوع في روسيا.

وتابع أن الجالية المصرية خصصت أتوبيسات لنقل المصريين من المدن الروسية خاصة مع اتساع المسافات من أجل الحضور على مقر السفارة المصرية في موسكو للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية.

وكشف سفير مصر لدى روسيا، أن بعض المصريين قطعوا مسافات استغرقت 22 ساعة من أجل الحضور من المدن الروسية إلى مقر السفارة المصرية للأداء بأصواتهم في التعديلات الدستورية.