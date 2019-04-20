قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنى الدولة المصرية الحديثة وتحمل المسؤولية وكانت مصر على وشك الإفلاس، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية لم يحدث في مصر خلال 60 عامًا ماضية.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أنه شاهد على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما أن مصر تشهد العديد من المشروعات والاستثمارات وخاصة في ظل وجود بنية أساسية من كهرباء وطرق وموانئ متطورة وثبات تشريعي وبنية تشريعية جاذبة للاستثمار والاستقرار السياسي.