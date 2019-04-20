قال محمد خيرت، سفير مصر في أستراليا، أن إقبال الجالية المصرية لللإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، جيد جدا، ويسير وسط حالة من الهدوء دون أي معوقات.

وأضاف خيرت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "dmc"، أن أغلب المصريين باستراليا قرأوا التعديلات الدستورية، وهناك أجواء احتفالية تصاحب تصويتهم عليها، موضحا أن اللجان الثلاثة باستراليا شهدت وجود أطفال بأعلام مصر مع أسرهم.

وتابع خيرت، أن السفارة تولت الاتصال بتجمعات المصريين في أستراليا عن طريق الجمعيات والكنائس والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ورسائل على الهاتف، لحث أبناء الجالية على المشاركة في الاستفتاء.

ونوه خيرت، إلى أن عدد الجالية المصرية في أستراليا يقترب من الـ140 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات تتمثل في أن أستراليا مترامية الأطراف وبعض المناطق تبعد عن اللجان بحوالي 4 ساعات بالطائرة، بالإضافة إلى عدم وجود محل إقامة بالقاهرة ببطاقة الرقم القومي.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.