تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، منذ الساعة السابعة صباحا، أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من الجهات المختصة، للوقوف على تجهيزات الاستفتاء على الدستور، الذي انطلق صباح اليوم.

وقال المحافظ إنه تابع ساعة بساعة وصول أفراد القوات المسلحة إلى المقار الانتخابية للمشاركة في تأمين اللجان الانتخابية، كما تابع تجهيز الأماكن والمقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة في تأمين اللجان، وجرى التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوب تسليمها إلى القوات في أماكن تواجدها بمختلف المقرات، كما وفرت المحافظة وسائل المواصلات لنقل القوات من أماكن التجمع إلى مقرات اللجان.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة، وعمل تقرير شامل من كل جهة بالأحداث كافة التي تحدث على مدار اليوم، منوها بانعقاد غرفة عمليات فرعية بالمديريات والأحياء وانعقادها بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكل اللجان لحين انتهاء الانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.