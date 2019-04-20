نظمت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، مسيرة شارك فيها عدد كبير من التمريض وقيادات المديرية انطلقت من أمام مبني المحافظة إلى شارع الجيش ورفع المشاركون أعلام مصر ولافتات تدعو المواطنين للمشاركة.

وقاد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو الخير، وكيل المديرية، المسيرة، والتقى بهم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وتأكد من انتظام العمل في هذا القطاع الهام واطمأن لوجود طواقم التشغيل في المستشفيات أثناء عملية الاستفتاء.

وأكد الدكتور سعد مكي، على رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الدقهلية بأقسام الاستقبال وتوفير جميع أدوية ومستلزمات الطوارئ وتوفير الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات

ويذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 ألف و249 صوت وبها 23 لجنة عامة و 790 مركز انتخابي و992 لجنة فرعية.