أكدت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، انتظام العمل في جميع لجان الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية في جميع المحافظات وأن عملية التصويت تتم في هدوء ونظام تام.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في بيان له، اليوم السبت، أن كافة المتابعات الأولية لعملية التصويت أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة في الأقاليم في الساعات الأولى ومن المنتظر أن يزيد الإقبال على مدار اليوم.

وحرصا على المشاركة الإيجابية للعاملين بوزارة التنمية المحلية وأوائل دورة قادة المستقبل الذين يتم تدريبهم في الصين حاليا على أساليب دعم وتنمية إدارات الاستثمار بالمحافظات، أدلى الوفد بأصواتهم على التعديلات الدستورية في القنصلية المصرية بشنجاهاي.

وأكد وفد وزارة التنمية المحلية، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لدعم الاستقرار في مصر واستكمال المشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها في المحافظات المصرية والتي تدعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.