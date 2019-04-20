قال السفير إيهاب أبوالخير، القنصل المصري العام في ميلانو الإيطالية، إن اليوم بدأت اللجان تستقبل الناخبين في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني، والمشاركة كانت أكثر فاعلية من الأمس، وخصوصا أن اليوم عطلة نهاية الإسبوع، وكل ذلك جاء نتيجة الترتيبات التي بدات منذ 3 أسابيع شهدت لقاءات مع رموز الجالية وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية، والتعبير بشكل حضاري عن تطلعهم لمستقبل أفضل.

وأضاف أبوالخير، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، "أن أعضاء الجالية المصرية وفروا وسائل انتقال للمصريين ممن يعيشون بمناطق بعيدة عن ميلانو، وهو ما يدل على حرص المصريين على مصلحة بلادهم".

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، أمس الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.