شهد أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، إقبالا كبيرا من جانب العاملين بهيئة النقل العام، على لجان الانتخاب للإدلاء بأصواتهم، حيث خصصت الهيئة عددا من الأتوبيسات لتوصيل العاملين بها إلى مقار اللجان بمدينة نصر.

ووُضعت لافتات على عدد من أتوبيسات الهيئة مكتوب عليها، "انزل شارك متضيعش حقك".

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الوطن"، إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني، داعيا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.