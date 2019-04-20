وسط حالة من السكون وانتظار الناخبين فتح اللجان الانتخابية أبوابها مرة أخرى، بعد الاستراحة التي اخذتها اللجنة من الثالثة عصرا حتى الرابعة، وهي المدة التي أقرّتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لم يقتصر المشهد فقط هذه المرة على كبار السن من الرجال والسيدات، بل تصدره الشباب.

الناخب أحمد العامري علق على إقبال الشباب في هذه الفترة، قائلا: "الصبح الناس مكانتش عارفة تنزل، دلوقتي هتبدأ تيجي، أنا خلصت شغلي وجيت ومستني اللجنة، في ناس شغلها بيخلص 5 أو 6 وهتيجي"، وأضاف: "صوتّ بـ(نعم) عشان ولادي، الراجل ده بيعمل وهيعمل، ما إحنا إدينا غيره 30 سنة حصل إيه".

وعلقت إحدى الناخبات، وهي خريجة "علوم القاهرة"، قائلة: "نازلة عشان كفاية بس إني عايشة في أمان، آه الدنيا غالية بس ده طبيعي، طبيعي بنمر بفترة بعد خراب وفساد وحكم إخوان نهبوا البلد، الرئيس مسك البلد ومكانش فيه حاجة، وعليها مديونيات، طبيعي بس مش كتير فاهم كده".