قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري متيقن من أنه طرف أصيل في كل ما يحدث على أرض الوطن.

وأضاف بكري، خلال تقديمه لفقرة التغطية الخاصة للتعديلات الدستورية، عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب بيقول لمؤسسات الدولة وصانع القرار في مصر إنه مع الدولة بكل مؤسساتها ويخوض معها حروبها، لأن الشعب المصري لن يخذل القيادة".

وأوضح أن الشعب المصري خرج إلى صناديق الاقتراع عن وعي ويقين بدوره الذي يجب أن يشارك به.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.