قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر مرت بمرحلة في غاية الصعوبة والأوضاع بها لم تستقر الاستقرار الكامل حتى الآن.

وأضاف بكري، خلال تقديمه لفقرة التغطية الخاصة للتعديلات الدستورية، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن مصر لا تخاف من أي عدو داخلي لكن أكثر ما يؤرقها هم الخونة داخل الحدود.

وتابع أن المشككين في كل شيء من الإنجازات والطابور الخامس هم مصدر القلق على مصر، "اللي بيهددوا باستخدام السلام بدلا من الكلمة واللي بيضرب ثوابت الدولة سواء عن طريق الإعلام أو السوشيال ميديا لكن وعي الشعب المصري سيتجاوز كل هذه الأزمات".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.