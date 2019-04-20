انعقد صباح اليوم اجتماع في الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، مع الوفد الممثل لمنظمة إيكو اليونانية.

في البداية، سأل الوفد "لاشين" عن تاريخ إنشاء الهيئة والمهام الخاصة بها، كما قدم وفد المنظمة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على سهولة الإجراءات الخاصة بالحصول على المتابعة الدولية.

ومن جانبه، رحب رئيس الهيئة بالتعاون مع منظمة إيكو، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة دائمة طوال العام، وأيضا رحب بتبادل الأفكار مع المنظمات الأوروبية، مؤكدا أنه عند رصد أي انتهاك يمكنهم التواصل معه شخصيا.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف يتكون من 3 منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستورية مصر- 2019 ويضم منظمات من 3 قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "إيكو" الأوروبية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.