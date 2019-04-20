أعلن المجلس التصديرى للأدوية ومستحضرات التجميل، اليوم، أن إجمالى قيمة صادرات القطاع بلغ نحو 500 مليون دولار، مع نهاية العام الماضى.

وقال المجلس، فى بيان، إن وزيرة الصحة، د.هالة زايد، تفتتح، اليوم، الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل «ميد جيت ٢٠١٩»، بمشاركة أكثر من 72 شركة عاملة فى المجال.

"زايد" تفتتح "دولى الصناعات الدوائية" بمشاركة 72 شركة.. واليوم انطلاق فعاليات "المجلس المصرى التونسى"

ويهدف المعرض إلى دعم الصناعة والترويج للصناعات المصرية فى الداخل والخارج، حيث يعتبر منصة لجميع اللاعبين الأساسيين فى هذه الصناعة، ويجمع أصحاب المصانع بالمصدرين للتعاون فى إعداد خطة للمشاركة فى التصدير للأسواق العالمية، مع جذب زائرين دوليين.

يذكر أن استثمارات الصناعات الدوائية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، ويصل عدد المصانع العاملة فى المجال، سواء وطنية أو فروع لشركات متعددة الجنسيات، إلى نحو 100 مصنع.

فى سياق آخر، تنطلق، غداً، فعاليات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى، الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة وفد تونسى، يرأسه طارق الشريف، رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، وجبر الحوات، رئيس الجانب التونسى بالمجلس المشترك.

وقال المهندس عبدالعليم نوارة، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إن الدورة الثانية للمجلس تستضيف وفداً من رجال الأعمال التونسيين، يمثل 11 شركة تعمل فى مجالات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، وتصدير التمور، وزيت الزيتون، والمواد العازلة، والدهانات، والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، بالإضافة إلى السياحة والأدوية والمنتجات المنزلية والكهربائية والإنشاءات والمنسوجات.