قال ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، إنه لم يكن هناك أي عوائق أمام الجالية المصرية في الولايات المتحدة خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أن معدل الإقبال على عملية الاستفتاء خلال اليوم الثاني أعلى بكثير من اليوم الأول نظرًا لكون اليوم إجازة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة.

وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، أن هناك حرص من المواطن المصري على تحمل مشقة السفر والانتقال للسفارة للمشاركة في عملية الاستفتاء، وأن صوت المصري في الخارج يساوي 4 أضعاف صوت المصري في الداخل بسبب المعاناة.

وأشار إلى أن هناك أسرة بالكامل حضرت للمشاركة في الاستفتاء، وهذا مشهد غير متكرر في العالم أجمع، وهذا التلاحم بين انتخابات الداخل والخارج على مدار الساعة تسعدنا جميعًا.

وتابع :" المشاركة من المصريين بالخارج مشجعة جدًا، ولديهم وطنية عالية من أجل دعم بلدهم، وهناك شباب وشيوخ وسيدات، والتنوع في المصوتين يجعلنا نفرح".وواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.