أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، فى اللحظات الأولى لانطلاق التصويت بالداخل، وصوَّت الرئيس فى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، بمنطقة مصر الجديدة، فيما أدلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بصوتها فى الاستفتاء أيضاً بمدرسة الشهيد.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أنه «مهم جداً لمصر»، وعلى المواطنين المشاركة والإدلاء بآرائهم بحرية، لأن ذلك علامة على أننا قادرون على ممارسة استحقاقاتنا الدستورية بصورة ديمقراطية.

وأضاف رئيس الوزراء، عقب إدلائه بصوته فى لجنة المدرسة الفندقية بمدينة الشيخ زايد، فى الدقائق الأولى بعد فتح باب التصويت فى اليوم الأول من الاستفتاء بالداخل: «نحن كحكومة دورنا أن نوفر كل السبل لإراحة المواطنين والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم، ونقدم كل الخدمات اللوجيستية والأمنية لهم، لتكون رسالة أخرى إلى العالم على استقرار المناخ السياسى والديمقراطى فى مصر». ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاستفتاء وإقبال المصريين عليه سيكون بمثابة رسالة إلى العالم على استقرار مصر.

"مدبولى": اللجان كامل العدد.. والمتأخرون لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.. ومحافظ شمال سيناء: التصويت يسير بشكل طبيعى

وشهدت لجنة مدرسة الفندقية وجوداً أمنياً مكثفاً قُبيل قدوم رئيس الوزراء، الذى ترجّل من سيارته وتوجّه مباشرة إلى الداخل للإدلاء بصوته، وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن تزايد إقبال المواطنين على لجان الاقتراع بعد العودة من فترة الراحة التى تستمر من الثالثة إلى الرابعة على مدار أيام الاستفتاء، مضيفاً أن «عدد ما تأخر عن الفتح لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، التوقعات بتكون تزايد الإقبال أكثر بعد الظهر عقب عودة المواطنين من أشغالهم».

وأضاف، فى تصريحات صحفية، عقب تفقد غرفة العمليات المركزية للحكومة، أن العملية الانتخابية فى الاستفتاء تسير بشكل جيد، وأنه يتلقى أكثر من تقرير عنها، وسيزور غرفة العمليات أكثر من مرة، مشدداً على أن جميع اللجان «كامل العدد وتعمل بنسبة 100%»، وأنه تابع الموقف على الأرض مع المحافظين، وأكد له اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الأمور تسير بشكل طبيعى، وأشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج تسير بشكل منتظم منذ أمس بشكل جيد.