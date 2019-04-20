في مختلف محافظات الجمهورية انتشرت شبكة مراسلي ومصوري "الوطن" لتقديم تغطية لحظيّة من أمام وداخل لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لخدمة قرائها وإطلاعهم على مجريات الأحداث لحظة بلحظة.

تشاهد هنا أكثر من 300 صورة رصدتها "الوطن" في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية:

السيسي وقرينته (شاهد من هنا)

العاملون بالبترول في أسوان (شاهد من هنا)

أعضاء حزب النور (شاهد من هنا)

وزيرة الصحة (شاهد من هنا)

ناخبون على كراسي متحركة (شاهد من هنا)

وزير الإنتاج الحربي (شاهد من هنا)

وزير النقل (شاهد من هنا)

سحر نصر (شاهد من هنا)

سموحة (شاهد من هنا)

حكيم (شاهد من هنا)

الحكومة (شاهد من هنا)

طفطف الاستفتاء بالإسكندرية (شاهد من هنا)

البابا تواضروس (شاهد من هنا)

نساء وأطفال (شاهد من هنا)

وفاء عامر (شاهد من هنا)

هاني (شاهد من هنا)

قيادات وأئمة الأوقاف (شاهد من هنا)

نساء وأطفال في شبرا وروض الفرج والساحل (شاهد من هنا)

طوابير أمام لجان القاهرة الكبرى (شاهد من هنا)

"الحكومة داخل اللجان" (شاهد من هنا)

"ريد كاربت" التجمع (شاهد من هنا)

الفنانون (شاهد من هنا)

رجال الأزهر والكنيسة (شاهد من هنا)

لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غداً.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.