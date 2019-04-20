شهدت لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت على التعديلات الدستورية بمدينة ٦ أكتوبر، إقبالاً من قبل الناخبين. وحرص الناخبون بالمدينة على اصطحاب أولادهم للجان فلم يأتِ فرد بمفرده بل أخذوا معهم ذويهم حتى وإن لم يكن لهم صوت انتخابى.

وظهرت أعداد كبيرة من قبل الوافدين الذين قرروا النزول فى اليوم الأول للاستفتاء، والذين جاءوا من كل المناطق، بداية من الطلبة وحتى المقيمين بالمدينة وصولاً للعمال.

وشهدت مدرسة مدرسة السياحية الأولى بالحى المتميز بـ ٦ أكتوبر، تجمع عدد من حراس العقارات الذين قرروا المشاركة وترك مشاغلهم حتى وإن كلفهم ذلك المساءلة من قبل سكان وملاك تلك العقارات.

تقول سماح إبراهيم، حارسة عقار، بـ«المتميز»، إنها جاءت بصحبة زوجها وطفلتها للمشاركة فى الاستفتاء، وإنها قبل أن تأتى للجنة عرفت عن المواد التى جرى عليها التعديل من قبل سكان العمارة ولذلك خرجت لإيمانها بأن صوتها أمانة.

أما عوض عبدالرحمن، حارس عقار من محافظة الفيوم، فخرج للإدلاء بصوته بالتناوب مع زوجته وشقيقه قائلاً إن كلاً منهم يحرص على المشاركة لأن ذلك واجب وطنى لا يجوز التخاذل عنه. وتوافد عدد من الشخصيات العامة على اللجان سواء لتفقد الأوضاع من قبل رجال الأمن بالمدينة أو الإدلاء بأصواتهم كالدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الذى أدلى بصوته فى لجنة النصر الرسمية للغات بالمتميز.

وحرص رجال الهيئة العامة للإسعاف على المرور على لجان الاقتراع لتفقد الحالة الصحية للمواطنين وتقديم الرعاية فى حال وجب ذلك.