ارتدوا تيشيرتات بيضاء، مدوناً عليها عبارات «اعمل الصح.. المشاركة مسئولية.. تحيا مصر»، ووقفوا منذ الثامنة صباحاً، أمام اللجان الانتخابية بمنطقة الشرابية اليوم، فى انتظار توافد الناخبين، تاركين أعمالهم من أجل التطوع لخدمة ومساعدة الناخبين، من خلال الانتشار بين اللجان الانتخابية.

أحمد كامل، عمرو حمدى، خالد السيد، جمال على، 4 شباب وضعوا خطة محكمة للسيطرة على معظم اللجان الانتخابية بالمنطقة، وتقديم مساعدات لأعداد كبيرة من الناخبين، فى معرفة لجانهم وأرقامهم داخل الكشوف، مرتدين زياً واحداً ليسهل تمييزهم بين صفوف الناخبين: «قعدنا قبل الانتخابات بأسبوع وحددنا هنعمل إيه عشان نقدر نساعد أهالينا فى المنطقة ونقدر نسد على عدد كبير، عشان الناس لما بتلاقى حد بيساعدها بتتشجع وتنزل ومابتكبرش دماغها».. بحسب عمرو حمدى، الذى كان مسئولاً عن طباعة التيشيرتات وتجهيزها قبل ساعات قليلة من انطلاق الاستفتاء.

«محدش فينا راح شغله ومش هنروح طول أيام الاستفتاء وواخدين أجازات على حسابنا، لأن ده شغلنا الحقيقى»، بحسب خالد السيد، الذى يتنقل من لجنة إلى أخرى، متابعاً المواطنين لتلبية احتياجاتهم: «فيه ناس من أهالينا وحبايبنا مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا ونفسهم يشاركوا، معايا التاب بتاعى وبادخل على النت أشوف لهم اللجان بتاعتهم، والناس الكبيرة لو محتاجين مية ولا مناديل باجيب لهم، وموقف لهم توك توك قدام اللجان يروحوا بيه»، ومن ضمن خطة الشباب الأربعة أيضاً، مساعدة رجال الأمن فى تنظيم صفوف الناخبين أمام اللجان.

ارتدوا تيشيرتات عليها شعار "تحيا مصر".. وقاموا بتشغيل الـ"دى جى" على أنغام الأغانى الوطنية

على قدم وساق، يعملون فى خدمة المشاركين فى الاستفتاء، يلتقطون أنفاسهم بالكاد لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، حتى فى أوقات الراحة الرسمية للجان الاستفتاء، يحرصون أيضاً على المرور بين اللجان ومساعدة من لا يعرفون أماكن لجانهم: «إحنا حريصين نقوم بدورنا على أكمل وجه عشان ماحدش يبقى له حجة وكله ينزل ويشارك»، وفى الصباح الباكر قام «خالد» وباقى المتطوعين بالإدلاء بأصواتهم أولاً، حتى يظلوا متفرغين للخدمة.

وأمام مدرسة الزمالك القومية المشتركة، بمنطقة الزمالك، وجد عدد من الشباب المتطوعين فى مبادرة «اعمل الصح»، لحث المواطنين على النزول للمشاركة بتوزيع أوراق دعاية، وقاموا بتشغيل الـ«دى جى» على أنغام الأغانى الوطنية فأضافوا حالة من البهجة على المشاركين.