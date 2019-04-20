قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن مشاركة المصريين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور تؤكد أن الشعب المصري واعي وعظيم، ولا يتأخر عن أي مهمة وطنية يحتاجه الوطن فيها، مهما كانت محاولات أهل الشر لإبعادهم وإحباطهم.

وأضاف "أبو حامد"، في لقاء مع الإعلامية جيهان لبيب خلال فقرة خاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الشعب المصري طوال الوقت يثبت أنه الدعامة الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن الإقبال كان كبيرا على اللجان منذ فتحها، خاصة في المحافظات.

وأشار إلى أن المواطنين وقفوا أمام اللجان يرددون الهتافات رافعين أعلام مصر، وكأنها رسالة يردون بها على مروجي الشائعات أنهم بجانب وطنهم، ولا ينساقوا وراء أي إحباط أو رسائل هدامة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما واصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.