أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا ليندوي سيسولو عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وجنوب أفريقيا والتنسيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير أمس السبت مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكري في بداية المؤتمر بنظيرته الجنوب أفريقية التي تقوم بزيارة هي الأولى منذ توليها مهام منصبها.. معربا عن تقديره للقيام بهذه الزيارة الهامة التي تضع أسسا جديدة للعلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا في ظل ما تملكه البلدان من قدرات للتعاون من أجل تحقيق التكامل الأفريقي وتحقيق آمال القارة.

وأضاف أن المباحثات تناولت مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.. لافتا إلى وجود إرادة قوية لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات والتنسيق في كافة المحالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد شكري أنه تم الاتفاق مواصلة التنسيق فيما بين البلدين.. مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث التطورات المتلاحقة على الساحة الليبية وأيضا في السودان وقضايا أخرى مرتبطة بالعلاقات بين الدول الأفريقية القائمة وانتشار الإرهاب والعمل للقضاء عليه.

وأوضح شكري أن القيادة السياسية في مصر تتطلع إلى زيارة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.

وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن شكرها للوزير سامح شكري على دعوته لها لزيارة مصر، ووجهت الدعوة لوزير الخارجية المصري لزيارة جنوب أفريقيا.

وأشارت إلى وجود رغبة مشتركة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة أنه تم الاتفاق على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، معربة عن أملها في استمرار الصداقة بين البلدين.

وحول المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، قالت الوزيرة إنها تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا والسودان.

ومن ناحية أخرى شددت الوزيرة على أهمية اجتماع الترويكا الأفريقية الذي ستستضيفه مصر فب إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تشمل "الترويكا" الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد الأفريقي. ولفتت إلى أن مصر وجنوب أفريقيا تعملان معا من خلال صداقتهما لتعزيز القارة الأفريقية وتحقيق الاندماج وتحقيق طريق القاهرة-كيب تاون.

وردا على سؤال حول أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية جنوب أفريقيا الحالية في مجلس الأمن، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إن مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي تساند الترويكا. ووصفت الوزيرة مصر بأنها دولة قوية واقتصادها قوي، وقالت إن بلادها تساند وتدعم نجاح دور مصر كرئيس حالي للاتحاد الأفريقي.

وأضافت الوزيرة أنها كانت من المفترض أن تتوجه في ختام زيارتها للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، ولكنها قررت البقاء بالقاهرة بناء على دعوة من الوزير سامح شكري لحين عقد اجتماع الترويكا في مصر على مستوى القمة، والذي سيبحث القضايا الأفريقية.

ومن جانبه.. أشاد شكري بدور جنوب أفريقيا في التعبير عن المواقف الأفريقية في إطار مداولات مجلس الأمن اتساقا مع مواقف القمم الأفريقية والقرارات الأفريقية بحيث يكون صوت أفريقيا مسموعا.