أخبار ماتفوتكش| أهالى كرداسة وناهيا يصفعون «الإخوان» بـ«نعم للدستور»

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي".. السيسي يوجه بتطوير صناعة البتروكيماويات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

أهالى كرداسة وناهيا يصفعون «الإخوان» بـ«نعم للدستور»

ضرب أهالى كرداسة وناهيا أروع الأمثلة فى المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى محاولة منهم، لتغيير الصورة السلبية التى ارتبطت بمنطقتهم بعد أحداث العنف والشغب وحرق أقسام الشرطة، على يد ميليشيات عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، وشهدت المنطقة أمس حضوراً كثيفاً من المواطنين، فى أول أيام التصويت على التعديلات.

تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات": " ليس لدينا ما نخفيه"

تقدم المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ليلة النصف من شعبان، فضلًا عن المناسبة الوطنية التي نعيشها من ممارسة للديمقراطية بشكل فعال، لفت أنظار العالم في لحظاته الأولى، مشيرًا إلى أن إجراءات الاستفتاء كانت ضيقة الوقت تحديًا للهيئة ولكن "الهيئة كانت على قدر الاستعداد والتحدي".

سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيات في طرابلس

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، عدة غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس، وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.

اعتقال رئيس البرلمان السوداني سابقًا وإيداع قيادي بـ"المؤتمر" سجن كوبر

كشفت مصادر سودانية، عن اعتقال رئيس البرلمان السوداني سابقًا أحمد إبراهيم الطاهر، وإيداع القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع سجن كوبر في الخرطوم.

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

حرصت أسر الشهداء على المشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، فى أول أيامه، مُعربين عن أهمية هذه الخطوة لمستقبل مصر، وقال اللواء أحمد مشهور، والد النقيب «إسلام»، الذى استُشهد فى مواجهات الواحات، أكتوبر 2017، إنه كان حريصاً هو وزوجته، والدة الشهيد، على المشاركة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

اتحاد الجاليات بالخارج: مشاركة كبيرة في التصويت بالاستفتاء

قال الدكتور هاني الشرقاوي رئيس المجموعة المصرية للإستثمار بالصين ورئيس إتحاد الجاليات المصرية بالخارج، إن هناك نسبة مشاركة كبيرة في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

طلاب الجامعات يتصدرون المشهد في اليوم الأول للاستفتاء بدمياط

شهدت لجان محافظة دمياط إقبالا غير مسبوق على اللجان الانتخابية اليوم وبخاصة السيدات والشباب وكبار السن كما لعب طلاب كليات جامعة دمياط دورا بارزا حيث توافدوا على لجان الاقتراع بعد تنظيمهم مسيرات سيارة من كلياتهم حتى اللجان الانتخابية كما شارك أيضا عمال شركات سيسكو ترانس والعاملين بمديرية الأوقاف وكذلك العاملين والعاملات بشركة مياه دمياط والذين نظموا استخدموا مكبرات الصوت في الحشد للجان الإنتخابية فيما تصدرت قرى الخياطة والبصارطة أكبر مشاركة في الاستفتاء.

الفنان محمد أبو الوفا في العناية المركزة بسبب وعكة صحية

حالة من الحزن الممزوجة بالدعاء قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة للفنان محمد أبو الوفا في حالة صحية سيئة، وهو يخضع للعلاج في أحد المستشفيات، مطالبين محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وقال مصدر داخل مستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، لـ "الوطن"، إن الفنان محمد أبوالوفا، يخضع للعلاج في العناية المركزة داخل المستشفى، حيث يعاني من التهاب شديد في الصدر يتطلب تدخل وعناية طبية خاصة، مشيرًا إلى تحسن حالته الصحية.

الأهلي يستقر على استمرار لاسارتي حتى نهاية الموسم.. وضغوط على الخطيب لإلغاء العقوبات

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على استمرار الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، حتى نهاية بطولة الدورى الممتاز الحالى، رغم النتائج السيئة منذ توليه المسئولية الفنية فى يناير الماضى، والتى كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز.