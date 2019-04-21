افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد "بتوقيت الكويت"، لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية في الكويت، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشرف "القوني" على عملية فض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، ثم استقبال الناخبين، الذين بدأوا فعليا عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من استفتاء المصريين في الخارج.

وكان اليوم الثاني من أيام الاقتراع على التعديلات الدستورية في الكويت، شهد إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين، ولاسيما الشباب منهم، خاصة في النصف الثاني من اليوم، وبعد انخفاض درجات الحرارة، وهو ما اضطر سفير مصر لدى الكويت، إلى مد التصويت نحو 30 دقيقة، حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي للسفارة من الإدلاء بصوته.

وبدأ استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الأول الجمعة، للمصريين في الخارج، لمدة ثلاثة أيام، تنتهي اليوم، فيما يجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.