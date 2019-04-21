ترديدهم للأغاني الوطنية بصوت مرتفع واصطفافهم بجوار بعضهم البعض في صف واحد أمام إحدى لجان مصر الجديدة، جذب العشرات من الناخبين الذين تابعوهم بشغف وسعادة بالغة، وهم يلتقطون صورا لهم ببدل رسمية ذات لون أزرق قاتم، وربطات عنق، وهم يلبون نداء الوطن.

كلية الحقوق بجامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، لم تكن وحدها من جمعتهم، لكنّهم جيران في منطقة مصر الجديدة أيضا، لذلك قرروا أنّ يتجولوا في مختلف مدارسها خلال الاستفتاء، لتشجيع المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم بحرية وسهولة.

"البدل الرسمية" كانت إحدى عناصر الجذب التي اعتمد عليها شباب مصر الجديدة، الذين تجمهروا أمام مدرسة النصر، على حد قول عادل صلاح، أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، قائلا: "إحنا قلنا لما هننزل بالبدل هنجذب الناس يبصوا علينا، فنكلمهم عن أهمية المشاركة في الاستفتاء، عشان إحنا فاهمين من دراستنا قد إيه التعديلات مهمة وجوهرية".

أكثر من 12 شابا، هو عدد الطلاب المشاركين بتلك المبادرة البسيطة، وفقا لـ"صلاح"، الذي أكد أنّ ذلك الأمر نبع منهم ومن حرصهم على البلاد ومستقبلها ودعمها للاستمرارية ولمستقبل مشرق من أجل مصر، وزاد: "هنفضل نلف على اللجان في مصر الجديدة طول أيام الاستفتاء، وهنضفي روح حلوة عليها بالأغاني والرقص والهيصة، عشان إحنا بنفرح والشعب بيفرح ومصر بتفرح".