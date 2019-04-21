بالصور| محافظ القليوبية للناخبين: أنتم الأبطال الحقيقيون

وجه الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، التحية لمواطني منطقتي الحرس الوطني ومنشية النور ببنها، على الحشد والخروج المشرف للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستقبل اهالي المنطقتين المحافظ بالأعلام والزغاريد وترديد الأغاني الوطنية، خلال جولته، في لجان الاقتراع قبيل غلق التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء أحمد إسماعيل، قائد قوات التأمين بالمحافظة، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، واللواء حكيمدار أمن القليوبية، وعدد من كبار العائلات بالمحافظة.

ووجه المحافظ رسالة للمواطنين، قائلا، "أنتم الأبطال الحقيقيون ومن تحمون مقدرات الوطن بأصواتكم"، مشيرا إلى أنه سعيد بالحشود الغفيرة أمام اللجان، موجها الدعوة لمن لم يشارك حتى الآن من أهالي المحافظة بسرعة التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.