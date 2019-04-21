قال طارق الكومي سفير مصر بالكويت، إن هناك اتجاها لمد فترة التصويت، بسبب وجود بعض الأخبار عن أن هناك عددا كبيرا من المصريين في طريقهم إلى اللجان للتصويت على التعديلات الدستورية.

وأشار إلى أنه في حالة ظل المصريون في التوافد إلى مقار التصويت، سيتم مد الفترة المقررة له.

وأضاف "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار" خلال تغطية خاصة بالاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، الأحد، أن اليوم كان ناحجا من حيث توافد الناالمصوتين خاصة في فترة بعد الظهر وانتهاء ساعات العمل، حيث توافدت أعداد غفيرة إلى السفارة، وحتى الآن يوجد ما يقرب من 400 مصري خارجها.

واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية.

كما أنشأت 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، في الساعات الأخيرة من مساء الخميس (18 إبريل)، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي اليوم (21 أبريل)، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.