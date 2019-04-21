استفتاء بلا «إخوان».. والسلفيون والصوفية يلوِّحون بعلامة النصر

فى غياب كامل لعناصر «الإخوان»، حرص السلفيون ومريدو الطرق الصوفية على تصدّر المشهد أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى معاقل التنظيم الإرهابى بالمحافظات، رافعين علامات النصر والأعلام ولافتات التأييد للدولة المصرية.

فى البحيرة، أقبل المواطنون على لجان دمنهور، مسقط رأس القياديين الإرهابيين جمال حشمت وأسامة سليمان، وخرجت مسيرات طلابية من جامعتى دمنهور والأزهر، دعماً للتعديلات الدستورية والقيادة السياسية، كما خرجت مسيرات تأييد بالسيارات فى مسقط رأس الإخوانى المسجون محمد البلتاجى، بكفر الدوار.

وأظهر الاستفتاء على الدستور تحولاً فى المعاقل السابقة للإخوان والجماعات الإسلامية بالمنيا، بعدما تبرأ منهم المواطنون أمام صناديق الاقتراع، خاصة فى مناطق أبوهلال، ودلجا، والعدوة، وسمالوط، ومطاى، التى كانت تضم أقوى بؤر التنظيمات الإرهابية فى المحافظة خلال السنوات الماضية، قبل أن تصبح الأعلى فى التصويت، واصطفت طوابير طويلة للناخبين أمام لجان قرية دير عطية، مسقط رأس الإرهابى الهارب عاصم عبدالماجد.

طوابير أمام اللجان فى مسقط رأس قيادات الجماعة الإرهابية بالبحيرة والمنيا والشرقية

وشهدت قرية العدوة التابعة لمركز ههيا فى الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى، إقبالاً غير مسبوق على لجان الاقتراع، وسجل مركز الفتح فى أسيوط أعلى نسب التصويت فى المحافظة، تلاه القوصية وديروط، أهم معاقل جماعة الإخوان الإرهابية فى المحافظة، ثم الغنايم، مسقط رأس مفتى الجماعة الإسلامية، عبدالآخر حماد.

وتوافد المواطنون على لجان قرى كفر الشيخ المعروفة فى السابق باحتضان عناصر الجماعة الإرهابية، فشهدت قرية سوق التلات التابعة لمركز بلطيم إقبالاً كبيراً على اللجان من السيدات والشباب، وتصدر التيار السلفى، ممثلاً فى حزب النور ومشايخ الطرق الصوفية، المشهد أمام لجان بورسعيد بعلامات النصر والأعلام، خاصة فى معاقل «الإخوان»، مثل منطقة القابوطى.