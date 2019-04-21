حرص العاملون بقطاع الطيران المدنى على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية «من الطيارة للجنة التصويت مباشرة»، واهتموا بتوثيق اللحظة عن طريق التقاط الصور التذكارية مع زملائهم، خلال انتظارهم أمام لجان المغتربين والمسافرين بمطار القاهرة الدولى.

وقالت جيهان عامر، مضيفة جوية بشركة مصر للطيران: «حرصنا على الإدلاء بأصواتنا على التعديلات، ونشرنا الدعوة للمشاركة فى عدة مواقع»، وأضافت: «الكثير من الزملاء حضروا مبكراً قبل موعد سفرهم للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى الزملاء القادمين من عدة دول الذين حرصوا على الاقتراع بمجرد وصولهم، رغم تعب السفر، وكله علشان خاطر مصر».

وتفقد اللواء أحمد الأنوار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولى، تأمين اللجان الانتخابية للاستفتاء بالمطار، يرافقه قيادات أمن المطار، وسط حضور كبير من قِبل العاملين المغتربين بقطاع وزارة الطيران المدنى.

وزار الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، اللجان التى شهد محيطها تكثيفاً أمنياً، خاصة بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بالمطار، من قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، وتم وضع حواجز مرورية فى محيط حرم اللجان، وخصص المهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، غرفة عمليات بالمبنى الإدارى للشركة لمتابعة الاستفتاء وتسهيل مهمة التصويت على الناخبين من العاملين باللجان المخصصة على مدار الساعة، فيما تم نشر كاميرات مراقبة بمحيط المقار الانتخابية.