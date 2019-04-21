سفراء «القاهرة» فى الخارج: المصريون سطروا ملحمة وطنية

انتهت، اليوم، عملية تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى بدأ يوم الجمعة الماضى، وكانت سفارة مصر فى نيوزيلندا أولى السفارات التى تغلق أبوابها فى عملية التصويت، بسبب فروق التوقيتات بين «القاهرة» و«ويلينجتون».

واستطلعت «الوطن» آراء سفراء مصر فى 9 دول، بشأن نسب المشاركات والإقبال وسير عملية التصويت على مدار الأيام الثلاثة.

الكويت

تمثل مشاركة المصريين فى الكويت أعلى نسبة مشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من بين كل الجاليات المصرية بالخارج، وشهدت أيام التصويت الثلاثة إقبالاً كبيراً من المواطنين المصريين، للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، فى ملحمة وطنية عكست وعى المصريين بأهمية الاستحقاقات الوطنية.

السفير طارق القونى، سفير مصر فى الكويت

السعودية

المشاركة ناطقة بكل الحب والوطنية من أبناء مصر فى الخارج، وأى كلام لن يكفى لوصف مشاعر الحب والوطنية فى قلوب آلاف المصريين المشاركين فى الاستفتاء فى السعودية، خاصة الأسر المصرية الأصيلة التى جاءت إلى مقر السفارة والقنصليات المصرية، حيث جمعت الجد مع الابن والحفيد.

السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام فى جدة

البحرين

المصريون فى البحرين لديهم وعى كبير بواجبهم الوطنى، وهناك إقبال كبير من المصريين بالبحرين، من أجل المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهذه المشاركة الواسعة تؤكد استمرارية وثقة الشعب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وسيره بإيجابية، وكان من أفضل ما شهدناه خلال أيام الاستفتاء الثلاثة مشاعر حب الوطن، التى غمرت الأسر المصرية التى قدمت لمقر الاقتراع بصحبة أبنائها، حاملين أعلام الوطن.

السفيرة سها الفار، سفيرة مصر فى البحرين

ألمانيا

عملية التصويت فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية مرت بشكل سلس وجيد للغاية، واليومان الأول والثانى للاستفتاء شهدا نجاحاً كبيراً، ولا بد من الإشادة الكاملة بأبناء الجالية المصرية هنا فى ألمانيا على المشاركة، والوجود الكثيف فى مقار الاقتراع الثلاثة فى هامبورج وفرانكفورت والعاصمة برلين.

الاقتراع فى ألمانيا من كل الفئات العمرية وفِى مقدمتهم الشباب، بالإضافة إلى كبار السن والمرأة، رغم وجود عطلة طويلة لنهاية الأسبوع فى ألمانيا، بمناسبة عيد الفصح، بما يعكس الانتماء العميق للوطن ورغبة بالمساهمة فى رسم وتشكيل مستقبل البلاد.

وقد تم فور إغلاق عملية التصويت فرز وحصر الأصوات.

السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى برلين

سيدنى

الاستفتاء على التعديلات الدستورية تم بصورة منتظمة، وفى سهولة ويُسر دون أى معوقات أمام أبناء الجالية المصرية بأستراليا، وكان هناك إقبال متزايد، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت. ولا بد أن نتوجّه هنا بالإشادة البالغة بحرص الجالية المصرية على المشاركة فى الاستحقاق الوطنى، الذى عكس وجود اصطفاف وطنى كبير من المصريين فى أستراليا.

السفير ياسر عابد قنصل مصر العام فى سيدنى

نيوزيلندا

كانت نيوزيلندا أول دولة تشهد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأول سفارة تغلق صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد انتهاء اليوم الثالث. وقد توافد المواطنون المصريون فى نيوزيلندا على مدار الأيام الثلاثة المحدّدة للاستفتاء على مقر البعثة الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى هذا الواجب الوطنى.

سفير مصر فى نيوزيلندا السفير طارق الوسيمى

الولايات المتحدة

المصريون فى الخارج أعطوا رسالة قوية بمشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة المواطنين المصريين الذين قطعوا المسافات الطويلة، من أجل المشاركة فى الاستحقاق الوطنى، وهناك نسبة مشاركة مشجّعة للغاية عبر حضور المواطنين بأسرهم، خاصة فى ظل حرص الشباب والسيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

السفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن

أستراليا

مشاركة أبناء الجالية المصرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحولت إلى تظاهرة فى حب مصر، وكان هناك إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث والأخير فى 3 لجان اقتراع بسيدنى وملبورن وكانبرا. وتمت عملية التصويت فى سهولة ويُسر.

السفير محمد خيرت، سفير مصر لدى أستراليا.

إيطاليا

إقبال متزايد من أبناء الجالية المصرية فى روما، فى تظاهرة فى حب مصر. السفارة المصرية فى روما شهدت توافداً متزايداً من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى ثانى وثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث توافد الكثير من الأسر المصرية بصحبة أبنائهم الذين جاءوا حاملين الأعلام المصرية فى تظاهرة فى حب مصر.

السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا