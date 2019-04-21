أحمد موسى لمن راهن على عدم المشاركة بالاستفتاء: "ادفنوا نفسكم أحسن"

قال الإعلامي أحمد موسي، إن من راهن على أن الشعب المصري لن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أفضل له أن يدفن نفسه.

وأضافن خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد": "أي واحد كان بيراهن إن الشعب دا مش نازل الاستفتاء، بقوله يدفن نفسه، سواء كنت خاين برا أو جوا".

وواصل: "المصريون إدُّوكوا درس، ونزولهم درس حقيقي إنهم مع بلدهم بكل قوة".

واستطرد: "أصحاب الدعوات والصفحات المضروبة، اللي بيقاطع أو بيعارض، حابب أقولهم إن نزول المصريين اليوم يدل على إنهم لن يسمحوا للإرهابيين الإخوان أو المعارضين اللي تبع الإخوان من إنهم يعملوا اللي هما عايزينه".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.