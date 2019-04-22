زعيم "أغلبية النواب" عن مدة الرئاسة بدستور 2014: "كان في خوف وانقسام"

قال النائب الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه جرى تخصيص 4 سنوات للفترة الرئاسية في دستور 2014، بسبب سيادة "حالة من الخوف والانقسام" في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، بحسب قوله.

وأضاف القصبي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، خلال التغطية الخاصة المذاع عبر فضائية "المحور": "مكان في خوف وسيولة والمؤسسات كلها كانت واقعة".

وتابع: "لكن هذا الوضع تغير الآن، ومصر أصبحت دولة لها احترامها وتحظى باحترام عالمي، وأصبحت رئيس الاتحاد الأفريقي بعد تعليق عضويتها قبل سنوات".

وعن زيادة مدة الرئاسة من 4 لـ6 سنوات في التعديلات الدستورية، قال "القصيبي": "عندنا فلاحين بيقولوا إن اللي يزرع زرعة يجمعها، والرئيس هو اللي حط السماد، وعاوزين نكمل النجاح اللي وصلنا له".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.