وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمن وصفهم بالمعارضة الوطنية في مصر، مطالبا إياهم بالاتحاد معًا وتحديد أهداف معينة والبناء عليها تدريجيًا، موضحًا أن المعارضة في مصر أيقنت من داخلها أنهم لا يقدمون أي شيء ولا يقفون على رأي واحد.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر":"المعارضة المصرية بدأت من نفسها تشعر أنها لا تقدم أي جديد وحدث تخبط داخلهم"، مناشدًا إياهم بالاتحاد والعمل على تهديد هدف معين للوصول إليه، "أنا بتكلم عن المعارضة الوطنية مش اللي بيتم تمويلها من الخارج".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.