قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الإقبال الشعبي للتصويت على تعديلات الدستور كان غير مسبوق سواء للمواطنين في الداخل أو الجاليات المصرية في الخارج وبمشاركة جميع الأعمار.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على قناة "Ten"، أن اللجان الانتخابية في وسط البلد كان عليها ضغط جماهيري، مما يدل على وعي الشعب المصري بالإقبال على الاستفتاء.

وأشار إلى أن مشاركة الشعب في الاستفتاء على الدستور حق له، وواجب وطني، وجميع المصريين لديهم وعي بالتعديلات الدستورية.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.