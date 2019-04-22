قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الإقبال على المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية، اليوم والأمس وأول أمس عرسا ديموقراطيا، لتأكيد وطنية المصريين، مبينًا أن مشهد المشاركة دليل على التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية وتأييده الاستقرار، مناشدا أهالي بورسعيد بالنزول والمشاركة بتسجيل التاريخ.

وأضاف "الغضبان"، خلال حديثه لقناة "صدى البلد": "أنا شخصيا على المستوى الشخصي كمواطن، بحمد ربنا إنه عطاني عمر علشان أشوف منظومة التأمين الصحي التي تطبق في الدول العالمية"، مبينًا أن ذلك نتيجة للاستقرار وقوة البنية التحتية لمصر.

واستكمل "الغضبان"، أن من أهم المشروعات بمحافظة بورسعيد، هي مشروع شرق بورسعيد، مبينا أنه أكبر ميناء محوري، الذي جرى إنشائه في أقل من عامين، بالإضافة لأكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 مليون متر مربع، وكذلك مشروع الأنفاق العملاقة، لافتا إلى أنه جرى إنشاء قناة اقتراب لميناء شرق بورسعيد، وكوبري النصري الذي ربط بورفؤاد ببورسعيد.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.